Экс-адвокат Трампа рассказал об использовании Харрис одной «хитрости» на дебатах

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис использовала опыт работы прокурором в ходе теледебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, чтобы «подловить его» и подтолкнуть к ошибкам и замешательству.
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