Повторение пройденного

ес навсегда, как когда-то Швеция, утратит свою сущность и станет сворой тявок крупных держав и на задних лапках выпрашивать конфетки как сейчас зенелохи и каикашки

Семен Демин

По другим данным гетман Мазепа, предавший Петра, обещал Карлу подмогу в 50 тыс. запорожцев, но по факту в битве против русской армии участвовали лишь 5 тыс. Меньше в 10 раз, но все-таки воевали против русских. Так что нынешняя война на Украине не такая уж удивительная история.