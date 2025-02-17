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Повторение пройденного

Повторение пройденного

8 июля 1709 года* возле небольшого городка Полтава решилась судьба Северной войны. В ходе состоявшегося здесь сражения и последующего преследования шведская полевая армия прекратила своё существование.

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Комментарии
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нБ
наил Булатов
ес навсегда, как когда-то Швеция, утратит свою сущность и станет  сворой тявок крупных держав и на задних  лапках выпрашивать конфетки как сейчас зенелохи и каикашки
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11 час.
Семен Демин
По другим данным гетман Мазепа, предавший Петра, обещал Карлу подмогу в 50 тыс. запорожцев, но по факту в битве против русской армии участвовали лишь 5 тыс. Меньше в 10 раз, но все-таки воевали против русских. Так что нынешняя война на Украине не такая уж удивительная история.
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9 час.
Андрей
В смысле &quot;смута&quot;? Где и у кого?
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8 час.
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