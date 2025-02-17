8 июля 1709 года* возле небольшого городка Полтава решилась судьба Северной войны. В ходе состоявшегося здесь сражения и последующего преследования шведская полевая армия прекратила своё существование.
Повторение пройденного
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
нБ
наил Булатов
ес навсегда, как когда-то Швеция, утратит свою сущность и станет сворой тявок крупных держав и на задних лапках выпрашивать конфетки как сейчас зенелохи и каикашки
Ответить
11 час.
Семен Демин
По другим данным гетман Мазепа, предавший Петра, обещал Карлу подмогу в 50 тыс. запорожцев, но по факту в битве против русской армии участвовали лишь 5 тыс. Меньше в 10 раз, но все-таки воевали против русских. Так что нынешняя война на Украине не такая уж удивительная история.
Ответить
9 час.
Андрей
В смысле "смута"? Где и у кого?
Ответить
8 час.
Свежие комментарии