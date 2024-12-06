NBC: Трамп взял инициативу в управлении США, не дожидаясь инаугурации в январе

ВАШИНГТОН, 6 декабря, ФедералПресс. Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, активно участвует в решении вопросов внутренней и внешней политики, хотя его инаугурация состоится только через 45 дней.
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