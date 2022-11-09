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Флорентино Перес: «Трудно найти лучшего тренера, чем Анчелотти. Он знает ценности «Реала» и то, как привить их игрокам»

Флорентино Перес назвал Карло Анчелотти идеальным тренером для «Реала». – Опишите одним предложением, кем для вас является Карло Анчелотти.

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