💡В некоторых районах Крыма сохраняются перебои с подачей электроэнергии Энергетическая система республики работает при дефиците мощностей и повышенных нагрузках.
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💡В некоторых районах Крыма сохраняются перебои с подачей электроэнергии Энергетическая система республики работает при дефиците мощностей и повышенных нагрузках.