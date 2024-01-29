Правительство утвердило новые правила оказания услуг связи. Они вступают в силу 1 сентября

На официальном сайте правительства опубликовано постановление №59 от 24.01.2024 «Об утверждении правил оказания услуг телефонной связи»Как сообщается в тексте документа, с 1 сентября 2024 года россияне смогут расторгать договоры с сотовыми операторами в любой момент.
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