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Царьград

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"Нефть - 200 долларов за баррель": Пророчество Жириновского про Израиль и Иран начинает сбываться на глазах - Нетаньяху приготовиться?

"Нефть - 200 долларов за баррель": Пророчество Жириновского про Израиль и Иран начинает сбываться на глазах - Нетаньяху приготовиться?

Два года назад не стало одного из самых громких и скандальных политиков России - Владимира Жириновского.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Такого поста не существует.....?🙄
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16 час.
S
Sobering
Никакое это не пророчество. Эта ситуация была проанализирована давно, как и многие ситуации &quot;напророченные&quot; Жириновским. Ему всего лишь отводилась роль глашатая. Кому-то ведь нужно было озвучивать перед общественностью мысли и хотелки правительства и кланово корпоративных группировок, чтобы выяснить отношение толпы и всей общественности к этим событиям и хотелкам.
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12 час.

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