"Нефть - 200 долларов за баррель": Пророчество Жириновского про Израиль и Иран начинает сбываться на глазах - Нетаньяху приготовиться?

S

Sobering

Никакое это не пророчество. Эта ситуация была проанализирована давно, как и многие ситуации "напророченные" Жириновским. Ему всего лишь отводилась роль глашатая. Кому-то ведь нужно было озвучивать перед общественностью мысли и хотелки правительства и кланово корпоративных группировок, чтобы выяснить отношение толпы и всей общественности к этим событиям и хотелкам.