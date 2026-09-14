Samsung Galaxy S27 Ultra не получит новую камеру

Samsung сохранит перископную телефотокамеру с 5-кратным оптическим увеличением и сенсором размером 1/2,52 дюйма Samsung Galaxy S27 Ultra продолжит использовать перископную телефотокамеру с 5-кратным оптическим зумом, несмотря на появившиеся ранее сообщения о масштабном изменении камеры.
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