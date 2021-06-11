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Евросоюз отказался бояться России

Евросоюз отказался бояться России

Евросоюз отказался бояться России AlexCoderЕвросоюз отказался бояться России AlexCoder Представительница Брюсселя проведет встречу с Байденом накануне его переговоров с Путиным Европейский союз не боится России и решительно проявляет свою позицию.

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