Российские туристы стали чаще ездить в старинные города

Туристы, которые сами предпочитают выбирать варианты для отдыха, чаще всего выбирали в этом году Рыбинск, Кострому, Ростов Великий и другие старинные русские города, сообщает РБК со ссылкой на исследование Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ).
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