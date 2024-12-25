Российские туристы стали чаще ездить в старинные города

Туристы, которые сами предпочитают выбирать варианты для отдыха, чаще всего выбирали в этом году Рыбинск, Кострому, Ростов Великий и другие старинные русские города, сообщает РБК со ссылкой на исследование Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ).