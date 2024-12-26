SciAdv: созданы новые часы для оценки биологического возраста

Ученые Института психиатрии, психологии и нейробиологии при Королевском колледже Лондона разработали «часы» на основе искусственного интеллекта, которые оценивают состояние здоровья и предполагаемую продолжительность жизни, анализируя данные о крови.
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