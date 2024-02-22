Юрист Соловьев рассказал, как будет работать самозапрет на выдачу кредита

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в настоящее время самозапрет на выдачу кредита возможно оформить только при личном посещении банка, однако в перспективе это можно будет сделать с помощью МФЦ или портала Госуслуг.
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