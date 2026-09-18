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Контрафронт

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Йемен: Столкновения произошли между силами хуситов (Ансар Аллах) и ополченцами племен возле Мариба в...

Йемен: Столкновения произошли между силами хуситов (Ансар Аллах) и ополченцами племен возле Мариба в провинции Мариб с вечера 17 сентября.

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