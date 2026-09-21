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Cubs' Alex Bregman hit in face by foul ball, hospitalized for tests

Chicago Cubs third baseman Alex Bregman was hospitalized for tests Sunday after being struck in the face by a foul ball while standing on deck.

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