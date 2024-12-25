Турецкое издание Hürriyet констатирует: западные брендовые товары класса «Люкс» по-прежнему продаются в российских магазинах, несмотря на санкции и громкие кампании по бойкоту и уходу с российского рынка, время от времени обьявляемые западными производителями и торговцами под давлением проукраинского общественного мнения в своих странах.