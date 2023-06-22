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Вертолеты Ка-52 уничтожили бронетехнику и пункт управления ВСУ

Вертолеты Ка-52 уничтожили бронетехнику и пункт управления ВСУ

На опубликованных Минобороны России кадрах видно, как вертолеты Ка-52 крушат противника. Экипаж ударного вертолета Воздушно-космических сил РФ уничтожил пункт управления и бронетехнику украинских националистов пусками ракет по обнаруженным объектам.

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