Вертолеты Ка-52 уничтожили бронетехнику и пункт управления ВСУ

Страна и люди

На опубликованных Минобороны России кадрах видно, как вертолеты Ка-52 крушат противника. Экипаж ударного вертолета Воздушно-космических сил РФ уничтожил пункт управления и бронетехнику украинских националистов пусками ракет по обнаруженным объектам.