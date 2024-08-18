NYT: Харрис опережает Трампа по уровню поддержки в двух колеблющихся штатах

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис опередила по уровню поддержки избирателей бывшего американского лидера и кандидата в президенты страны Дональда Трампа в двух колеблющихся штатах, сообщает газета The New York Times, опираясь на результаты опроса, проведенного совместного с исследовательским институтом Siena College.
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