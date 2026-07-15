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В Германии спецслужбам разрешат тайно проникать в жилища

В Германии спецслужбам разрешат тайно проникать в жилища

В Германии подготовлен законопроект, расширяющий полномочия ведомства по охране Конституции. Как пишет Junge Freiheit, служба внутренней разведки сможет проводить скрытые операции, включая проникновение в жилища, компьютеры и телефоны, а также вмешиваться в передачу данных — прерывать, перенаправлять, изменять или удалять потоки.

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