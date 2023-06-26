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Писториус ответил на вопрос о флагах бандеровцев над танками Leopard

Писториус ответил на вопрос о флагах бандеровцев над танками Leopard

Министр обороны Германии Борис Писториус ответил на заданный ему 24 мая в бундестаге вопрос о его отношении к бандеровскому флагу над поставленным на Украину танком Leopard, 23 июня сообщает информационный потрал NachDenkSeiten.

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