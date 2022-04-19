В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка

18 апреля 2022 года в следственный отдел регионального СК России обратилась женщина с заявлением о безвестном исчезновении её малолетнего внука Богданова Николая Геннадьевича 22.
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