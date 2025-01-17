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Анчелотти о 5:2 с «Сельтой»: «Реал» играл хорошо до 70-й минуты, могли забить 3-й гол, но он был отменен из-за офсайда»

До 83-й минуты домашнего матча «Реал» выигрывал со счетом 2:0.  «Объяснения простые: когда матч уже почти заканчивался, мы пропустили два гола.

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