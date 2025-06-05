В Киеве решили потребовать с Трампа гонорар за операцию «Паутина»

Игорь Васиков Британцы спланировали, дали денег, специалистов, спутниковую поддержку. Хохлы просто принеси-подай. А теперь им еще и оплати результат... 🤣

Владимир Витковский ... не пора ли тебе под нары, чмо бандеровское?