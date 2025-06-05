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В Киеве решили потребовать с Трампа гонорар за операцию «Паутина»

В Киеве решили потребовать с Трампа гонорар за операцию «Паутина»

Политнавигатор Американцы должны заплатить Киеву ровно столько, насколько меньше стратегической авиации РФ теперь угрожает США после воскресных ударов по российским аэродромам.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Британцы спланировали, дали денег, специалистов, спутниковую поддержку. Хохлы просто принеси-подай. А теперь им еще и оплати результат... 🤣
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5 час.
Владимир Витковский
... не пора ли тебе под нары, чмо бандеровское?
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2 час.
ВВ
Владимир Витковский
... помойное бандерье может перед забоем требовать только у своих свиноматок...
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2 час.
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