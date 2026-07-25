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Царьград

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Галина Огнева объявила режим ЧС в Алуште из-за атак и отключений

Галина Огнева объявила режим ЧС в Алуште из-за атак и отключений

В Алуште введён режим чрезвычайной ситуации из-за украинских атак и отключений света. Глава администрации Галина Огнева сообщила об этом решении, подчеркнув длительное отсутствие электроэнергии у жителей.

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