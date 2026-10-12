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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Как открыть консервную банку голыми руками: лайфхак спасет ужин в походе

Как открыть консервную банку голыми руками: лайфхак спасет ужин в походе

Нож остался дома, а открывашка потерялась. В походе или на пикнике такая мелочь способна испортить ужин быстрее, чем дождь.

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