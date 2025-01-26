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Президент Белоруссии Александр Лукашенко осудил жест американского бизнесмена Илона Маска на инаугурации президента США Дональда Трампа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко осудил жест американского бизнесмена Илона Маска на инаугурации президента США Дональда Трампа.

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