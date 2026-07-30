Жители Калужской области за полгода потратили 179 миллиардов рублей на покупку еды и других товаров

Расходы жителей Калужской области на продукты выросли на 4%, на другие товары — на 3,5%. Общий объем трат за полгода составил 179 миллиардов рублейЗа первые 6 месяцев 2026 года население Калужской области потратило 179 миллиардов 226 миллионов рублей на товары, что на 3,7% больше чем в аналогичный период 2025-го.