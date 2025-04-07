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Царьград

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Минтруд предупредил о масштабных сокращениях в торговле и госуправлении

Минтруд предупредил о масштабных сокращениях в торговле и госуправлении

Платыгин рассказал, какие профессии окажутся под угрозой. Заместитель министра труда России Платыгин в беседе с РИА-Новости заявил, что в ближайшие пять лет наибольшее сокращение числа работников произойдет в сферах торговли и государственного управления.

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