В доме № 8 по улице Ленина в Лобне завершился капитальный ремонт

Специалисты подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области Фонда капитального ремонта Московской области выполнили целый комплекс работ для приведения дома в нормативное состояние.
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