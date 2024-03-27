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Выставку к 80-летию освобождения Крыма представят в Музее Победы

Выставку к 80-летию освобождения Крыма представят в Музее Победы

5 апреля в Музее Победы откроется выставка «Крым — 80-летие подвига». Новая экспозиция приурочена к 80-летию начала освобождения Крыма и Севастополя от нацистской оккупации в ходе Великой Отечественной войны.

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