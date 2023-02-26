Дачно-огородные радости

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14 фото от людей, сделавших покупки в интернете, которых хочется искренне пожалеть

14 фото от людей, сделавших покупки в интернете, которых хочется искренне пожалеть

Вот почему иногда стоит переплатить, но заказать в проверенном магазине. Сабреддит «Ожидания против реальности» посвящён всевозможным неудачам: от не оправдавшего ожидания маникюра до посредственной еды, которая совсем не похожа на фото в меню.

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