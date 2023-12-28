Участником конфликта со шлагбаумом в Буграх оказался боец ММА

Он также известен по случаю стрельбы на Думской десятилетней давности. В Петербурге полиция в кратчайшие сроки задержала участника уличного конфликта, видеозапись которого появилась накануне на просторах Интернета.
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