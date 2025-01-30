В РФ захотели выделить 150 кубометров древесины для участников СВО

С инициативой выступила депутат Юлия Оглоблина Зампред комитета Государственной думы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина предложила внести изменения в Лесной кодекс и установить для участников спецоперации и членов их семей на всей территории страны дополнительный норматив заготовки древесины в объёме не менее 150 плотных кубических метров.