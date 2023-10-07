Дзюба забил впервые за 6 матчей – «Уралу». У форварда «Локо» 3 гола в этой РПЛ

Нападающий «Локомотива» открыл счет в матче против «Урала» в 11-м туре Мир РПЛ (1:1, первый тайм). Это первый гол Дзюбы за последние 6 игр – ранее ему не удавалось отличиться в матчах с «Оренбургом», «Уралом», «Зенитом», «Пари НН» и «Ростовом».