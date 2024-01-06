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Русская весна

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Бои на Днепре: Армия России уничтожает катера ВСУ (ВИДЕО)

Бои на Днепре: Армия России уничтожает катера ВСУ (ВИДЕО)

Армия России уничтожает катера ВСУ, пытающиеся перебросить силы врага на наш берег Днепра. Российские дроны дежурят над водным пространством и регулярно уничтожают плавательные средства украинских боевиков.

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