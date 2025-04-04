Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Свежие комментарии

  • Сирож Тиляпов
    Здравствуйте можно сказать мне как лечить иголкуЗакрутились листь...
  • Сирож Тиляпов
    Пожалуйста скажите мне очен трудна для лечени иголкуЗакрутились листь...
  • Сирож Тиляпов
    Здравствуйте что делат надо для иголкуЗакрутились листь...

Этой весной обои снова в тренде Растительные мотивы, пастельные оттенки, выразительные текстуры — собрали для вас самые красивые обои весны 2025 года

Этой весной обои снова в тренде Растительные мотивы, пастельные оттенки, выразительные текстуры — собрали для вас самые красивые обои весны 2025 года

Какие дизайны обоев в моде весной 2025 года? Тема весенней кампании 2025 года — «Долой скуку!». Актуальные тренды — ботанические принты, цветы, крупные геометрические узоры и цвета, связанные с возрождением природы после долгой зимней спячки, — словом, все, что вызывает эмоции и чувства.

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