Мессинг, Скиза, Джеймс и Редфорд, Гиллес и Пуарье, Фурнье Бодри и Соренсен вошли в состав сборной Канады на чемпионат мира

Определен состав сборной Канады на чемпионат мира по фигурному катанию во французском Монпелье. Сборная Канады Мужчины: Киган Мессинг, Роман Садовский.

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