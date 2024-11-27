Военкор RT: украинский пулемётчик перепутал позиции и убил 20 солдат ВСУ

В зоне специальной военной операции украинский пулеметчик по рассеянности оказался в одной траншее с российскими солдатами и начал оттуда вести огонь по своим, что привело к уничтожению примерно 20 бандеровцев.
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