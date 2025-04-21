В Москве задержаны 14 подозреваемых в продаже БАД под видом лекарств

В 2024 -2025 годах московская полиция задержала 14 предполагаемых участников преступной схемы, в рамках которой мошенники продавали гражданам биологически активные добавки (БАД) под видом лекарственных препаратов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии