Азаров: Зеленский обеспечил себе пути эвакуации за счет коррупции

У украинского президента Владимира Зеленского уже обеспечены пути эвакуации за счет средств, полученных в результате реализации афер и коррупционных схем, считает экс-глава кабмина Украины Николай Азаров.
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