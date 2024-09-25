Представлен Sony Inzone M9 нового поколения

Sony обновила линейку игровых мониторов 4K IPS и выпустила Inzone M9 второго поколения. В игровом мониторе Inzone M9 II по-прежнему используется 27-дюймовая ЖК-панель IPS с разрешением 3840 х 2160 пикселей, прямая светодиодная подсветка, полное локальное затемнение и добавлена технология сканирования подсветки для улучшения динамической четкости.
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