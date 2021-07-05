«Милан» арендует Диаса за 3 млн евро с правом выкупа за 22 млн. С «Реалом» все согласуют на этой неделе

Полузащитник Браим Диас вернется в «Милан» на правах аренды, сообщает журналист Николо Скира. На этой неделе «россонери» согласуют с «Реалом» переход за 3 миллиона евро с правом выкупа за 22 миллиона евро.
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