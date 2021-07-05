Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...
  • Евгений Сорокин
    P.S. Ни одного имени. :-)) А олень-то голый, везде без маски гуляет. Ну, он же олень...Хореограф группы ...
  • Евгений Сорокин
    Ну, блин, какой-то конь педальный, точнее, олень плиточный решил поиздеваться над москвичами! А те, кто год назад пер...Хореограф группы ...

«Милан» арендует Диаса за 3 млн евро с правом выкупа за 22 млн. С «Реалом» все согласуют на этой неделе

Полузащитник Браим Диас вернется в «Милан» на правах аренды, сообщает журналист Николо Скира. На этой неделе «россонери» согласуют с «Реалом» переход за 3 миллиона евро с правом выкупа за 22 миллиона евро.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх