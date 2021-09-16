ИЗВЕСТИЯ iz

6 189 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марфа Носовская
    Закон бумеранга! Французы, вот вам ваша западная дружба!Во Франции назвал...
  • Стас Гулинов
    не сплюнули макроны. проглотили.Захарова высказал...
  • кормчий
    Учения Беларусь и России на Западе объявили демонстрацией силы у западных границ. А вот что эти западные политиканы с...Захарова назвала ...

Отопительный сезон начался в 26 регионах России

Отопительный сезон начался в 26 регионах России

Отопительный сезон уже стартовал в 26 регионах страны. Об этом «Известиям» сообщили в Минстрое. В частности, речь идет о Мурманской, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Ивановской, Костромской, Тверской, Свердловской, Челябинской и Магаданской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, Красноярском, Пермском, Камчатском и Хабаровском краях, Коми, Карелии, Удмуртии, Башкортостане, Марий Эл, Якутии и Бурятии, уточнили в ведомстве.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх