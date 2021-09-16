Отопительный сезон начался в 26 регионах России

Отопительный сезон уже стартовал в 26 регионах страны. Об этом «Известиям» сообщили в Минстрое. В частности, речь идет о Мурманской, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Ивановской, Костромской, Тверской, Свердловской, Челябинской и Магаданской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, Красноярском, Пермском, Камчатском и Хабаровском краях, Коми, Карелии, Удмуртии, Башкортостане, Марий Эл, Якутии и Бурятии, уточнили в ведомстве.