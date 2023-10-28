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Заслуженный артист Аркадий Хоралов повторно обратился к президенту РФ Владимиру Путину

Заслуженный артист Аркадий Хоралов повторно обратился к президенту РФ Владимиру Путину

Заслуженный артист России, композитор и певец, лауреат всесоюзного и международного конкурсов Аркадий Хоралов записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину.

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Комментарии
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Аким Воземчук
Романовы потеряют всё,пусть уж лучше сами просят Хоралова  уладить негатив между собой..Иначе угол падения, будет равен углу отражения
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2 д.
И
Иван
Правильно, Коля, он артист,- не юрист. И не надо! Еще Крылов советовал: &quot;Беда, коль пироги начнёт пекти сапожник, а сапоги точать пирожник&quot;. При сложной покупке с расрочкой/ипотекой на годы надо: 1/ Читать в запой Басни Крылова и 2/не жидиться и ... юрист всё проверяет на ЗАКОННОСТЬ всего действа продажа-покупка. Случаи выплат &quot;чёрными деньгами&quot; и разные частные нелегальные договоры-разговоры Суду не представишь. И точно также все звания и награды не учитываются, если есть подпись жалобщика о том и о том, в договоре, что с течением времени пытаются обжаловать. Смехотворны разговоры о &quot;покупке судей&quot;  или кого-то там ещё. Идиотов в этой гильдии давно уже нет рисковать пожизненно образованием, должностью, и постоянным заработком с повышением. Идиоты это обсуждают и так, и сяк. И главное. Мы же не знаем доводы ДРУГОЙ стороны, но знаем всё. Что???                    Иван Ше.
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2 д.
Марина
ну почему же, в любом, если вы не пытаетесь даже прочесть законы страны, если вы не считаете нужным привлекать специалистов к подобным сделкам, если вы нестремитесь защищить свои же интересы, в ЛЮБОМ государстве вы получили бы тоже самое! ДОКУМЕНТЫ не просто бумажка, которую даже читать не надо, пока вы это не поймете, вы легкая добыча любого ублюдка!
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1 д.

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