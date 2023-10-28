Заслуженный артист Аркадий Хоралов повторно обратился к президенту РФ Владимиру Путину

И

Иван

Правильно, Коля, он артист,- не юрист. И не надо! Еще Крылов советовал: "Беда, коль пироги начнёт пекти сапожник, а сапоги точать пирожник". При сложной покупке с расрочкой/ипотекой на годы надо: 1/ Читать в запой Басни Крылова и 2/не жидиться и ... юрист всё проверяет на ЗАКОННОСТЬ всего действа продажа-покупка. Случаи выплат "чёрными деньгами" и разные частные нелегальные договоры-разговоры Суду не представишь. И точно также все звания и награды не учитываются, если есть подпись жалобщика о том и о том, в договоре, что с течением времени пытаются обжаловать. Смехотворны разговоры о "покупке судей" или кого-то там ещё. Идиотов в этой гильдии давно уже нет рисковать пожизненно образованием, должностью, и постоянным заработком с повышением. Идиоты это обсуждают и так, и сяк. И главное. Мы же не знаем доводы ДРУГОЙ стороны, но знаем всё. Что??? Иван Ше.