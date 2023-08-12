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Экс-капитан молодежной «Црвены Звезды» Иван Корович умер от рака

Иван Корович, бывший капитан молодежной команды «Црвены Звезд», скончался в возрасте 26 лет после долгой борьбы с раком.

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