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Таиланд сократит безвиз для россиян до 30 дней с 15 сентября

Таиланд сократит безвиз для россиян до 30 дней с 15 сентября

Таиланд сократит срок безвизового пребывания для граждан России с 60 до 30 дней. Соответствующий указ опубликован в королевской газете, новые правила вступят в силу через 15 дней — с 15 сентября 2026 года.

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