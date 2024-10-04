Новый премьер Японии Сигэру Исиба присягнул на верность американскому сюзерену

Американский Белый дом сообщил, что президент США Джозеф Байден позвонил новому премьер-министру Японии Сигэру Исибе и подчеркнул, что (японо-американский военный) альянс на протяжении более семи десятилетий служил «краеугольным камнем регионального мира и процветания и теперь достигает новых высот».