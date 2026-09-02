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Эксперт: торговые меры ЕС против Китая отвечают интересам США

Эксперт: торговые меры ЕС против Китая отвечают интересам США

Евросоюз ищет способы сократить рекордный дефицит с Китаем, составляющий 1 млрд евро в день. ЕС грозит мерами вплоть до закрытия своих рынков для китайских товаров.

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