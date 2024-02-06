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В Невьянске проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус»

В целях снижения количества дорожно – транспортных происшествий по вине водителей автобусов, профилактику нарушений Правил дорожного движения РФ и повышения правового сознания у должностных и юридических лиц пассажироперевозчиков по соблюдению действующего законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения на территории Свердловской области с 5 по 8 февраля 2024 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

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