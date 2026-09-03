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Царьград

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Сотни новосибирцев почтили память жертв террористического акта в Беслане

Сотни новосибирцев почтили память жертв террористического акта в Беслане

Участники мемориальной акции зажгли свечи и лампады, почтив память погибших минутой молчания.3 сентября в Новосибирске прошла акция "Помним Беслан", приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

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