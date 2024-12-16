Баланс сил и интересов

Итоги состоявшегося 31-го заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Валлетте (Мальта) подтвердили правильность принятого ранее решения о повороте России на Восток в рамках формирования многовекторности ее внешней политики.
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